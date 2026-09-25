La nuova vita di Wayne Rooney a 40 anni: l’intervento chirurgico, la perdita di peso e i reality con la moglie Coleen  

Wayne Rooney cambia vita e, a 40 anni , mostra un'immagine completamente diversa rispetto a quella che i tifosi erano abituati a vedere sui campi della Premier League. L'ex attaccante del Manchester United e della nazionale ingles e ha perso parecchio peso, si è sottoposto a un intervento al naso e ha iniziato a costruirsi una nuova carriera lontano dalla panchina. Una trasformazione diventata evidente quando si è presentato insieme alla moglie Coleen sul red carpet della première di The Real Rooneys, la nuova serie dedicata alla loro famiglia. Una nuova fase personale e professionale per l'ex bomber, che ha voluto però mettere subito in chiaro un particolare sulla sua forma fisica: dietro il dimagrimento, assicura, non ci sarebbero farmaci o iniezioni, ma allenamento e impegno in palestra.

Com'è dimagrito l'ex calciatore Rooney

La nuova silhouette di Rooney non è passata inosservata. Le immagini dell'ex giocatore hanno alimentato sui social le ipotesi secondo cui avrebbe utilizzato le cosiddette punturine dimagranti. Una ricostruzione che il diretto interessato ha respinto, spiegando di essersi impegnato seriamente per tornare in forma. "A quanto pare ho visto di recente che la gente dice che uso quelle punturine. È un peccato, perché sto davvero cercando di perdere peso", ha dichiarato Rooney, rivendicando così il lavoro fatto in palestra. Accanto a lui c'è sempre Coleen, che ha avuto un ruolo importante anche in un altro cambiamento. È stata infatti la moglie a spingerlo a sottoporsi a un intervento al naso, dopo anni segnati anche dal problema del russare. Rooney ha rivelato che la scelta non è stata soltanto estetica: "Non riuscivo a espirare da una narice". Un problema respiratorio che lo ha quindi convinto definitivamente a intervenire, mostrando poi senza problemi il risultato della rinoplastica.

La nuova vita di Rooney davanti alle telecamere

La trasformazione fisica coincide con una fase completamente nuova per l'ex centravanti. Rooney e Coleen sono diventati sempre più protagonisti anche fuori dall'universo calcistico, fino alla nuova avventura televisiva dedicata alla loro vita familiare. Per uno dei simboli del calcio inglese si tratta di un cambiamento radicale. Rooney ha trascorso gran parte della propria esistenza sotto i riflettori, ma quasi sempre con un pallone tra i piedi. Con il Manchester United ha scritto pagine di storia, diventando il miglior marcatore del club con 253 gol, prima di intraprendere una carriera da allenatore decisamente più complicata. Ora l'ex attaccante sta esplorando anche altre strade. Tra queste c'è quella del commento televisivo, con esperienze alla BBC e a Match of the Day. Un modo per restare legato al calcio senza necessariamente vivere con l'incertezza e la pressione quotidiana di una panchina.