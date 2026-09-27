Alice Campello a sorpresa: spunta sul palco con Shakira e Morata reagisce così

"Una delle più incredibili esperienze della mia vita. Grazie Shakira ". E, stando al sorriso a trentadue denti e al volto felice, vedere salire sul palco la sua compagna e futura moglie, per la seconda volta, con una delle superstar della musica mondiale, quella raccontata così da Alice Campello deve essere stata una delle esperienze più emozionanti di sempre anche per Alvaro Morata .

Il volto sognante e l'abbraccio intenso con la sua Alice: Morata raggiante al concerto di Shakira

L'ex attaccante di Juve, Milan e Como, ora al Leganés, è raggiante nei caroselli di foto e video postati dalla Campello dopo l'apparizione al fianco della cantante colombiana che si è esibita ieri, sabato 26 settembre, a Madrid. Un momento che non capita tutti i giorni dopo il quale la coppia si è goduta abbracciata e con gli sguardi sognanti il concerto. Morata e Campello, avvolti in un abbraccio intenso, hanno condiviso la notte magica con la loro ultimogenita Bella, presa in braccio da papà Alvaro per uno scatto che i genitori custodiranno gelosamente. Magari, ricordando insieme, di quando mamma Alice salì sul palco con Shakira tra gli applausi della folla oceanica presente.