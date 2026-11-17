Wayne Rooney ha rivelato di aver "contemplato il suicidio" durante i suoi anni al Manchester United . Confessione choc dell'ex attaccante della nazionale inglese e dei Red Devils , di cui è tutt'oggi il miglior marcatore della storia (253 gol in 559 partite), nel corso di un'intervista senza filtri nel podcast "Life at the Midpoint" .

Rooney: "A mio agio su un campo da calcio, ma in tutto il resto ho davvero faticato"

Ronney ha spiegato: "Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e bevevo soltanto. Probabilmente quello è stato il periodo migliore della mia carriera da giocatore. Ma ho fatto fatica a gestire tutto. Non volevo che Kai (suo figlio 17enne, all'epoca bambino) mi vedesse in quello stato, quindi anche per questo mi isolavo. Sono arrivato al punto di pensare al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno. Non volevo vedere gente per strada. Non volevo entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio su un campo da calcio, ma in tutto il resto ho davvero faticato".