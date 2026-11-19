Nico Paz, la madre di Messi lo sorprende: "Sei il successore di mio figlio"

Una frase pronunciata tra le lacrime, una stretta di mano e un'emozione difficile da dimenticare. È quanto accaduto a Nico Paz in occasione dell'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina. A raccontare il retroscena è stato lo zio del centrocampista del Como, Fabián Paz, durante un'intervista a Radio La Red. "L'ultima partita che sono andato a vedere è stata quella dell'addio di Messi. Nico è uscito dagli spogliatoi e ha trovato la madre di Leo che piangeva. È andato a salutarla, perché già la conosceva, e lei gli ha preso la mano dicendogli: 'Tu sei il successore di mio figlio'", ha raccontato. Parole che hanno avuto un effetto dirompente sul giovane talento argentino, cresciuto calcisticamente nel Real Madrid e oggi protagonista in Serie A. "Io lo aspettavo in macchina e quando è arrivato era sotto shock. Continuava a ripetere: 'Non posso credere a quello che mi è appena successo'. Me lo ha raccontato come qualcosa di incredibile. In fondo è ancora un ragazzo, ed è stato bellissimo vedere quanto si fosse emozionato", ha aggiunto lo zio. Un'investitura speciale, arrivata non da un allenatore o da un ex campione, ma proprio dalla donna che ha accompagnato Messi lungo tutta la sua straordinaria carriera.

Nico Paz brilla con l'Argentina: è lui l'erede della maglia numero 10?

Il nome di Nico Paz è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione dopo le ultime prestazioni con la Nazionale argentina. Il giocatore del Como ha firmato una doppietta contro il Costa Rica, confermando le qualità che lo hanno reso uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico internazionale. Classe 2004, talento, visione di gioco e personalità, Paz è considerato uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità tecnica e simbolica di Messi, che ha salutato l'Albiceleste dopo i Mondiali del 2026. La maglia numero 10, rimasta senza il suo proprietario più rappresentativo, è inevitabilmente diventata argomento di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Ma il diretto interessato preferisce non alimentare paragoni. Intervistato da TyC Sports al termine della partita contro il Costa Rica, Nico Paz ha risposto con grande maturità alle domande sul possibile futuro da erede della Pulce. "Non penso a queste cose. Voglio soltanto godermi giornate come questa, divertirmi in campo perché giocare a calcio è ciò che amo di più. E farlo rappresentando la Nazionale, rappresentando così tante persone, è qualcosa di speciale".

Per Nico Paz "giocare con Messi è stato come toccare il cielo"

Sempre secondo lo zio Fabián Paz, Nico non vive con l'ossessione di diventare il nuovo Messi, nonostante le attenzioni crescenti e le parole della madre dell'ex capitano argentino. "Nico è una persona molto tranquilla, semplice. Non ha in testa l'idea di essere il successore di Messi. Per lui il massimo è già stato conoscerlo e giocare insieme a lui", ha spiegato. Un'esperienza che il calciatore del Como avrebbe vissuto quasi come un sogno diventato realtà. "Per lui è stato come toccare il cielo con un dito. Ancora oggi fa fatica a crederci", ha sottolineato. E ancora: "Il fatto di non vivere qui in Argentina lo aiuta a non sentire la pressione che invece devono affrontare tanti altri giocatori".