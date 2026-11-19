Un plebiscito di consensi: Jakub Kiwior , ex difensore dello Spezia , oggi al Porto , ha generato un'onda di apprezzamenti per il gesto di cui si è reso protagonista insieme alla sua compagna Claudia Kowalczyk : insieme hanno donato 1805 euro per aiutare a salvare Paco , un cane di cinque anni che necessita di un intervento chirurgico urgente per recuperare la mobilità delle zampe posteriori.

La proprietaria di Paco: "Grazie a Kiwior e Claudia per la loro generosità"

A rendere pubblica la donazione è stata Maria Barbosa, la proprietaria dell'animale, attraverso i social, ringraziando pubblicamente la coppia per il loro contributo: "Paco ha bisogno di un intervento chirurgico a causa di un'ernia del disco per recuperare la mobilità delle zampe posteriori. Un sentito ringraziamento a Kiwior e Claudia per la loro generosità e il loro sostegno". Il contributo di 1805 euro da parte di Kiwior e Claudia Kowalczyk rappresenta quindi un sostegno significativo per raggiungere la somma necessaria per l'intervento chirurgico e la fase iniziale di recupero dell'animale.

Kiwior, dove ha giocato in Italia e chi lo ha allenato

Nazionale polacco, inamovibile per Francesco Farioli, Kiwior ha giocato nello Spezia dal 2021 al 2023, spiccando il volo verso l'Arsenal. Con Thiago Motta ha collezionato 23 presenze, con Luca Gotti 20 tra campionato e Coppa Italia chiudendo, dunque, la sua esperienza in Italia con un totale di 43 partite disputate.