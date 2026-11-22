La proposta fu lanciata da Pasquale Pes , dirigente della Roma dell’ultimo Dino Viola , da oltre trent’anni ritiratosi nel suo buen retiro in Kenya . Festeggiò il suo 80° compleanno nel locale che era all’epoca di Tony Di Carlo , a Ostia Antica. Era il 2024, una tavolata di ex calciatori e un solo giornalista. “Ragazzi, vorrei esaudire un desiderio, arrivato alla mia età. Mi piacerebbe avervi con me qualche giorno in Kenya. Penso a tutto io”. Ci abbiamo messo un po’ ad organizzarci, qualcuno lo abbiamo perso per strada, inizialmente anche il Bomber, Roberto Pruzzo , sembrava interessato. Poi gli impegni, le distanze, riuscire a staccare una settimana non è stato facile. Abbiamo scelto un periodo con la sosta del campionato, per venire incontro a chi ha impegni da opinionista.

Siamo partiti in quattro: Bruno Giordano, Dodo Chierico, Tonino Tempestilli e il sottoscritto. Ad accoglierci il primo è stato Pasquale Pes, che siamo andati a trovare durante la prima tappa a Kilifi. Pes, dopo anni trascorsi a Malindi, ha messo in piedi una struttura incredibile in una insenatura dell’Oceano Indiano che apre la terra come una ferita per sette chilometri. Ristorante italiano di livello e una serie di attività per chi vuole passare una giornata in uno scenario mozzafiato. Con la possibilità di pernottare in una suite galleggiante.

Tony Di Carlo è l’animatore della folta comunità italiana di Watamu, la più bella località di mare del Kenya, presa di mira dai tour operator e dai beach boys, immancabili ragazzi autoctoni che si prodigano in qualsiasi attività per guadagnare una mancia che gli consente di svoltare la giornata. Watamu dopo il Covid ha avuto un’espansione immobiliare che non è ancora terminata. Tanti cantieri aperti, sono soprattutto gli italiani a costruire.

Tony Di Carlo è stato un talento sprecato nel calcio. Dotato di grande tecnica, non ha fatto una grande carriera per il suo modo di affrontare di petto la vita. Ricordo un’intervista di Arrigo Sacchi al grande Gianni Melidoni, quando era c.t. della Nazionale. Mi colpì una frase: “Di Carlo è un ragazzo che ha grandi numeri. Se riuscisse a trovare continuità potrei chiamarlo”. Non ha fatto in tempo. Travolto da tante passioni, dopo il calcio: la ristorazione, i cavalli e infine questo richiamo che ricorda un po’ “La mia Africa”, che lo ha spinto a stabilirsi a Watamu e a intraprendere l’attività di imprenditore nel settore delle costruzioni. Di Carlo ha l’adrenalina nel sangue, non riesce a stare fermo, ama circondarsi dagli amici e ha un cuore grande così. A Roma era l’animatore delle serate degli ex calciatori, non solo quelli con un passato in giallorosso. Spesso ha partecipato Giordano, qualche volta anche Di Chiara. Ora quelle serate sono sempre più rare, perchè non c’è più chi aggregava. Oggi non mi stupisce che anche a Watamu sia lui a trascinare un folto gruppo di italiani sognatori, che scegliendo questo buen retiro hanno deciso di restare eterni ragazzini. Ricordo con simpatia Franco da Busto Arsizio, Bruno da Sansepolcro, Giovanni da Trento, Vanni, lombardo con un passato... in tutto. Ci hanno accolti come se fossimo parte anche noi di questa comunità che si gode la vita.

Abbiamo girato la costa africana con i quad e le moto, abbiamo giocato a pallone con i bambini africani, che non potevano sapere che su quel campetto improvvisato in spiaggia c’erano ex campioni della serie A. Abbiamo presenziato alla partita di un torneo che si disputava davanti alla villa di Marco Tardelli, con Giordano che si è esibito calciando un rigore. Il piede è sempre lo stesso, anche oggi che è arrivato a 70 anni e si porta dietro il dolore di aver perso recentemente la moglie Susy. Ma Bruno colpisce per la sua sensibilità, per essere disponibile con tutti, generoso, senza portarsi dietro quel fardello a volte troppo pesante dell’ex campione. Ha giocato con Maradona e ha vinto uno scudetto, si mantiene in forma e si diverte ancora appena vede un pallone. Lo stesso che capita a Dodo Chierico. Ci ha messo un po’ a diventare un campione, perchè da ragazzino preferiva gli amici agli allenamenti. Ma all’Inter con Cella in panchina cominciò a pensare da professionista. Ha vinto uno scudetto e le coppe Italia della prima era Viola-Liedholm, poi ha girovagato per l’Italia, prima di fare qualche esperienza da allenatore. Oggi è orgoglioso del figlio Luca, che si sta mettendo in luce nell’Arezzo. Tonino Tempestilli a volte è ancora un po’ ruvido come lo era da difensore, rivendica con orgoglio lo scudetto vinto con i Giovanissimi della Roma, nella sua unica esperienza da allenatore, prima di accettare l’invito di Sensi di passare a fare il dirigente. E’ stato giocatore con Viola e il dirigente lo ha fatto fino all’epoca di Pallotta. Insieme ci siamo divertiti come ragazzini, ci siamo fatti scherzi, abbiamo riso come non capitava da un po’. Ci siamo emozionati a vedere un elefante quasi sul ciglio della strada, abbiamo visitato tante spiagge di Watamu. Abbiamo mangiato il coccodrillo e la paiella, cucinata in casa da uno chef africano che sa farla proprio come a Valencia. Questa settimana ci ha aiutato a dimenticare gli anni che passano e magari ci allunga la vita.