Wesley Sneijder ha messo all'asta diversi cimeli della sua carriera da calciatore e, stando a quanto riferisce il portale portoghese O Jogo: "Mercoledì ha battuto all'asta uno degli oggetti più preziosi della sua collezione: una maglia regalatagli da Sergio Ramos dopo la finale dei Mondiali del 2010 , in cui la Spagna sconfisse l' Olanda per 1-0 ai tempi supplementari con un gol di Andrés Iniesta , conquistando il titolo di campione del mondo per la prima volta nella sua storia".

"La maglia della finale del Mondiale di Ramos venduta per 65.126 euro"

Secondo il sito web "MatchWornShirts", questa maglia è stata venduta all'asta a un acquirente brasiliano per 65.126 euro. O Jogo spiega: "Per fare un confronto, la maglia indossata dallo stesso Sneijder in quella finale è stata venduta all'asta per circa cinquemila euro. La maglia di Cristiano Ronaldo ha superato i 100.000 euro. Inoltre, una maglia di Cristiano Ronaldo, indossata in una partita tra Real Madrid e Galatasaray nel 2013, in cui la stella portoghese segnò una tripletta nella vittoria per 6-1 a Istanbul in Champions League, è stata venduta da Sneijder, che in quella partita giocò per la squadra turca, per circa 134.000 euro".

Tra i cimeli all'asta anche la medaglia per la vittoria della Coppa Italia

Tra gli altri cimeli messi all'asta dall'olandese: "Figurano il pallone della partita dei quarti di finale dei Mondiali del 2010 tra Olanda e Brasile (2-1), in cui l'ex fantasista segnò due gol (€ 6.124), la medaglia di bronzo dei Mondiali del 2014 (€ 6.500) e la medaglia di vincitore della Coppa Italia del 2011, quando militava nell'Inter, allora allenata da José Mourinho (€ 7.703)".

Sneijder: "Se posso rendere felici altre persone, ben venga"

"A dire il vero, i ricordi sono qui nel mio cuore. Se posso rendere felici altre persone con essi, ben vengano", ha spiegato Sneijder presentando la sua collezione sulla piattaforma d'asta.