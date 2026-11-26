"Sono contento, la verità finalmente è venuta fuori. Un’assoluzione piena che non lascia spazio a dubbi. C’è voluto troppo tempo, però. Il carcere è stato devastante, sono stati anni tragici per me e la mia famiglia". Così, nel corso di un'intervista a Il Resto del Carlino , dopo la sentenza emessa ieri dal tribunale di Roma, Giorgio Bresciani : ex attaccante del Bologna, oggi imprenditore, autore del gol che nel 1996 riportò il Bologna in Serie A . Nel 2016 Bresciani fu arrestato con le accuse di turbativa d’asta e truffa nell’ambito di un’indagine della Procura di Imperia e della Guardia di finanza che contava nove indagati e riguardava la vendita sotto costo di un immobile appartenente alla società patrimoniale del Comune di Ventimiglia Civitas. All’epoca Bresciani finì alla Dozza per 28 giorni, seguiti da tre mesi ai domiciliari, con un grande clamore mediatico.

Bresciani assolto: "Il fatto non sussiste"

Ieri, dopo dieci anni, è arrivato il verdetto di primo grado. Nel frattempo, l’accusa di turbativa d’asta era caduta da tempo e, per il restante addebito, il processo era stato trasferito per competenza a Roma, dove aveva sede la società che (secondo la Procura) era servita agli indagati per redigere la falsa perizia. I giudici capitolini hanno smontato la ricostruzione dei pubblici ministeri e lo hanno assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste". Gli altri imputati erano già usciti dal processo in precedenza.

Bresciani: "Alla lettura della sentenza c'è stata una grande commozione"

Bresciani ha commentato: "Non esiste più alcun dubbio sulla mia innocenza. Alla lettura della sentenza c’è stata una grande commozione, da parte mia ma anche del mio avvocato, che è stato al mio fianco in tutti questi anni. Ora, assieme a lui, valuteremo se chiedere un risarcimento per i danni a me arrecati, a partire da quelli di immagine. Ci sono voluti troppi anni, anche se alla fine la verità è venuta fuori. Più che per me, sono felice per i miei familiari e per i miei amici. L’esperienza del carcere è stata devastante, è impossibile raccontarla a parole. Ma in questi casi la cosa che ti uccide veramente non sono tanto i giudizi che arrivano da fuori, quanto quello che succede alle persone che ti sono vicine e ti vogliono bene. Tu ti senti in colpa per la loro sofferenza. Perciò, dopo la sentenza, ci siamo tutti commossi. Sto ricevendo molti messaggi dai tifosi sui social, li ringrazio tantissimo per questa vicinanza che mi conforta e rende questo momento ancora più bello. Io ho sempre saputo di essere innocente, ora lo sanno anche tutti gli altri".