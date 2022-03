Rappresentativa Lnd Under 15: stage a Roma

ROMA - Secondo appuntamento stagionale per la Rappresentativa Under 15 LND che, dopo lo stage dello scorso 21 dicembre a Montichiari, si ritroverà domani a Roma per un raduno dedicato ai calciatori dell’area Centro Italia. Nella lista dei convocati dal tecnico Chiti figurano quarantatré classe 2007 e un classe 2008 appartenenti a società di Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. Il gruppo di ragazzi si affronterà alle ore 14 in un’amichevole a ranghi contrapposti presso il Centro Sportivo Torre Angela (via Amico Spertini 78).