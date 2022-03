Rappresentativa di Serie D: domani il raduno dei convocati

ROMA - Domani la lista ufficiale dei ventiquattro calciatori (ventuno del 2003 e tre del 2004) convocati per la 72ª edizione della Viareggo Cup a cui la Rappresentativa di Serie D Under 18 parteciperà per la quindicesima volta. Tutte e tre le partite del girone 6 in cui è coinvolta la Rappresentativa di D prenderanno il via alle ore 15. La prima sfida per i ragazzi del tecnico Giuliano Giannichedda è in programma giovedì 17 marzo allo stadio “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi contro i nigeriani del Garden City Panthers. In contemporanea l’Atalanta affronterà il Siena. Il secondo match Rappresentativa Serie D-Atalanta è in programma sabato 19 allo stadio “XIX Settembre” di Pietrasanta mentre Garden City Panthers e Siena alla stessa ora giocano l’altra gara del girone. Nell’ultima sfida del raggruppamento martedì 22 marzo, la selezione dei Dilettanti affronterà il Siena allo stadio “Masini” di Santa Croce sull'Arno. Garden City Panthers e Atalanta è l'altra gara del raggruppamento. Passano agli Ottavi le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze, due dei gironi dall’1 al 3 e altrettante dal 4 al 6. I convocati si raduneranno domani sera alle ore 21 presso l’Hotel Alexandria di Vinci di Firenze. Da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo tre giorni di allenamenti a ritmo serrato.