Rappresentativa di D in scena alla Viareggio Cup

ROMA - Parte l’avventura della Rappresentativa Serie D alla settantaduesima edizione della Viareggio Cup. Uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo è tornato in scena da ieri dopo due anni di stop a causa della pandemia Covid-19. È la quindicesima volta che la selezione dilettanti di Serie D partecipa al torneo versiliano ottenendo sempre buoni risultati e con il fiore all’occhiello di un terzo posto nel 2010. Inserita nel girone 6, la Rappresentativa allenata da Giuliano Giannichedda, oggi alle ore 15 fa il suo esordio a Forte dei Marmi contro il Garden City Panthers, club nigeriano. Sabato si giocherà la sfida a Pietrasanta contro l’Atalanta (due precedenti alla Viareggio Cup: nel 2009 e 2014, con una vittoria per parte) e infine martedì 22 marzo l’ultimo match di qualificazione a Santa Croce sull’Arno contro i il Siena. Si qualificano agli ottavi le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze, due dei gironi dall’1 al 3 e altrettante dal 4 al 6. Gli ottavi in programma il 24 marzo, i quarti il 26. Semifinali il 28 e la finale il 30 marzo.

GIANNICHEDDA - Convocati ventiquattro calciatori dilettanti, dei quali ventuno classe 2004 e tre classe 2003. Ecco il parere del tecnico Giuliano Giannichedda dopo alcuni giorni di lavoro a Vinci. ha sensazioni positive: «Impressioni decisamente positive perché i ragazzi hanno risposto come volevo, sono concentrati, sentono l’importanza della competizione, si vede che vogliono far bene, hanno tanta voglia di lavorare, in generale tutto il gruppo compreso lo staff è ben coeso». Non proprio un girone semplice. La formazione nigeriana è tutta da scoprire. Ragazzi ben strutturati fisicamente e con un discreto palleggio. Conoscono bene il calcio italiano e alcuni di loro fanno il tifo per il connazionale Victor Osimhen. L’asso del Napoli calamita molta attenzione in Nigeria anche perché è giovane, segna gol ed è molto social. Girone difficile per la presenza degli under 18 dell’Atalanta. La Dea ha uno dei migliori settori giovanili italiani ed europei e alla Viareggio Cup presenta una formazione interessante con diversi elementi di prospettiva anche per le maggiori categorie. Da non sottovalutare neppure i giovani bianconeri del Siena.

IL CAMMINO DELLA D - A causa della pandemia il percorso è stato movimentato, solo due raduni e ritiro a pochi giorni dal debutto ma Giannichedda è convinto della bonta del suo gruppo anche per le indicazioini ricevute dalle due amichevoli contro le formazioni primavera di Sampdoria e Lazio: «L’importante lavoro di scouting effettuato da tutti i collaboratori della Lega Nazionale Dilettanti ci ha permesso d’individuare i migliori classe 2004, nonostante il poco tempo a disposizione per stare insieme. Dieci ragazzi, nel frattempo sono già passati nei professionisti ed è già un grande risultato. Non abbiamo scuse, dobbiamo dare il massimo, vivere al meglio la tensione della competizione ed essere pronti a calarci subito nel clima di un torneo così difficile e prestigioso».

VETRINA IMPORTANTE - La selezione di Serie D non ha la coesione di un gruppo che lavora mesi e mesi insieme, però i suoi under sono rodati da un campionato molto duro e alcuni sono titolari anche in squadre che corrono per la promozione in Serie C. Altri battagliano in squadre che lottano per conservare la categoria accanto a veterani dai quali attingono anche scaltrezza. Oltre alle doti tecniche occorre avere anche molta grinta per avere la maglia e andare in campo in D.

Tranne cambi dell’ultima ora, oggi la Rappresentativa di Serie D dovrebbe presentare tra i pali Emanuele Semprini (Trastevere). Gli altri due portieri sono Ramon Virano del Saluzzo e Alex Aceti del Brusaporto. Tra i difensori c’è Giancamrco Mesica del Pineto: in D ha saltato solo una gara per squalifica. Tra i centrali Antonio Vespa, ex Benevento, che gioca nel Foligno. Il capitano della selezione è Luca Borghesan, mezzala del Montebelluna con una ventina di presenze stagionali in D. Tra i centrocampisti c’è anche Roberto Sansò, praticamente titolare fisso nel Progresso. In prima linea può trovare spazio Derrick Gyimah, ex Torino, attaccante esterno del Novara che si è messo in evidenza nelle due precedenti amichevoli della Rappresentativa. Ampia la scelta per Giannichedda che in pochi giorni ha creato un ottimo spirito di gruppo. La Viareggio Cup è una vetrina molto importante per la presenza di tanti osservatori, addetti ai lavori e copertura media.

GARE IN STREAMING. Tutte le partite della Rappresentativa Serie D saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Eleven della Lnd. Le gare integrali e gli highlights saranno disponibili anche on demand. Servizi speciali e approfondimenti inerenti alla Viareggio Cup e alla Rappresentativa di Serie D quotidianamente anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.