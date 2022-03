Viareggio: esordio ok per la Rappresentativa Serie D

RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-3-1-2): Semprini; Raucci, Mesisca, Vespa, Lorenzini; Menchinelli (33'st Mengani), Sansò (12'st Piazza), Borghesan (33'st Murtas); De Crescenzo (45' st De Min); Prevedello (12'st Bevilacqua), Gyimah (45'st Fancelli). A disp.: Virano, Lucentini, Morland, Berna, Guidobaldi, Sangiorgio, Aceti. All.: Giannichedda

GARDEN CITY PANTHERS (4-2-3-1): Ali; Eziefula, Ibe, Lawrence J., Omeka (30'st Ekpe); Mbah, Osita (10'st Eyo); Hanson, Tenebe (40'st Elijah), Odibu (30'st Lawrence D.); Nnochiri (18'st Ahen). A disp.: Olagunju, Ojoko. All.: Bozzini

ARBITRO: Solito di Piombino

Guardalinee: Chernekova e Anello di Piombino

MARCATORI: 16'pt Prevedello, 41'st Bevilacqua

NOTE: al 27' pt Gyimah (R) ha colpito un palo su rigore.

Buona la prima. Esordio positivo per la Rappresentativa Serie D alla 72ª edizione della Viareggio Cup. Nel primo incontro del Girone 6, disputatosi al "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi,la selezione dilettanti guidata dal tecnico Giuliano Giannichedda ha battuto 2-0 i nigeriani del Garden City Panthers con le reti nel primo tempo di Mattias Prevedello (Campodarsego) e di Marco Bevilacqua (Foligno) al 41' st che in pratica ha chiuso il match. La Rappresentativa di Serie D aveva avuto la possibilità di raddoppiare al 27' del primo tempo su rigore (netto) con Gyimah (Novara), ma il suo tiro dal dischetto ha colpito il palo e sulla successiva conclusione di Prevedello è stato molto bravo il portiere nigeriano Ali a mandare in angolo la sfera. Raddoppio di legni colpiti per la Rappresentativa con traversa di Menchinelli al 31' della ripresa su assist di Borghesan. Nel complesso la difesa della Rappresentativa si è mossa bene sia nelle chiusure che nelle ripartenze dal basso. Tempestivo il portiere Semprini (Trastevere) e abile nel palleggio con il piede sinistro. Lucido Luca Borghesan (Montebelluna) capitano della Rappresentativa, nel lavoro di cucitura e di smistamento. bene anche Sansò (Progresso) e De Crescenzo (Aprilia). Entrambe le squadre ben disposte in campo, buona la direzione arbitrale anche se in qualche caso è stata magnanima evitando di comminare qualche ammonizione per qualche intervento al limite derivante dalla foga. Tra gli under 18 nigeriani oltre al portiere Ali, in evidenza Mbah, Tenebe e Odibu. Domani la Rappresentativa di D affronterà l'Atalanta mentre per la formazione nigeriana c'è il Siena.

GIANNICHEDDA. «Era fondamentale partire bene, lo spirito visto in campo può portarci lontano. Non era scontato vincere subito, l'emozione in questi tornei si fa sentire però la squadra è riuscita ad esprimersi in maniera convincente contro un avversario molto fisico» il commento di Giuliano Giannichedda a fine gara.

Nell'altro incontro del Girone 6 l'Atalanta ha battuto due a zero il Siena. I bergamaschi affronteranno domani (ore 15) la Rappresentativa Serie D allo Stadio “XIX Settembre” di Pietrasanta, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

VIAREGGIO CUP - GIRONE 6

1ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Garden City Panthers 2-0

Atalanta-Siena 2-0

Classifica: Atalanta e Rappresentativa Serie D 3 punti; Garden City Panthers e Siena 0.

2ª Giornata (19 marzo, ore 15)

Rappresentativa Serie D-Atalanta

Garden City Panthers-Siena

3ª Giornata (22 marzo, ore 15)

Rappresentativa Serie D-Siena

Garden City Panthers-Atalanta