Viareggio Cup: la Rappresentativa Serie D ko con l'Atalanta

RAPPRESENTATIVA SERIE D-ATALANTA 0-2

RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-3-3): Semprini; Lucentini, Mesisca, Vespa, Lorenzini (18'st Morlando); Borghesan (18'st Murtas), Piazza (30'st Menchinelli), De Crescendo (1'st Sansò); Gyimah (37'st Sangiorgio), Bevilacqua (18'st Guidobaldi), Mengani (1'st Prevedello). A disp.: Virano, Raucci, Berna, Fancelli, De Min, Aceti. All.: Giannichedda

ATALANTA (4-3-3): Bertini T.; Palestra (20'st Ravelli), Davanti, De Palma, Truosolo; Colombo, Roaldsøy, Muhameti; Ferrara (34'st Invernizzi), Stabile (42'st Bertini S.), Vavassori (42'st Marulli). A disp.: Saleh, Maglieri, Gudmundsson, Ardenghi, Monterosso. All.: Bosi

MARCATORI: 25'pt Vavassari, 44' st Roaldsøy su rigore.

ARBITRO: Zmau di Prato

Guardalinee: Bettazzi e Gelli di Prato

Ammoniti: Bevilacqua (R), Palestra, Ferrara, Roaldsøy (A).

NOTE: recupero 1'pt, 4'st

La Rappresentativa Serie D esce sconfitta ma a testa alta dal confronto con l'Atalanta nella seconda giornata della Viareggio Cup. Allo stadio “XIX Settembre” di Pietrasanta termina 2-0 per i bergamaschi grazie al tap-in in mischia di Vavassori al 25' del primo tempo e al rigore trasformato da Roaldsøy al 44' della ripresa, risultato che permette alla formazione di Bosi di centrare gli ottavi con un turno d'anticipo.

La selezione della Lega Dilettanti è stata aggrappata alla partita sino a due minuti dal termine reggendo il confronto con uno dei vivai più importanti d'Italia, riuscendo in diverse occasioni a impensierire gli under 18 della Dea. La Rappresentativa Serie D vicino al gol al 7' del primo tempo con il capitano Borghesan che, dopo essersi liberato di due avversari con un sombrero, si è visto ribattere due volte le conclusioni da Bertini. Dopo la rete nerazzurra, gli Under 18 dilettanti ci hanno provato con due colpi di testa di Bevilacqua fuori per di un soffio. E poi con un tito dal limite di Murtas servito da Guidobaldi. Buona la prova dei nerazzurri che hanno mostrato palleggio e incisività.

GIANNICHEDDA - Questa l'analisi a fine gara del tecnico Lnd Giuliano Giannichedda: «Oggi non era semplice contro un avversario così forte e rodato, ma i ragazzi se la sono giocata a viso aperto senza timore. Noi meglio nei primi venticinque minuti, poi loro sono venuti fuori col palleggio. I cambi nella ripresa hanno dato freschezza dandoci la sensazione di poterla pareggiare, poi inevitabilmente abbiamo dovuto concedere qualcosa dietro».

DECISIVA CON IL SIENA -La Rappresentativa tornerà in campo martedì a Santa Croce sull’Arno a caccia della qualificazione contro il Siena, che in contemporanea ha paraggiato per 1-1 contro i nigeriani del Garden City Panthers. La sfida di martedì sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND, calcio d'inizio alle ore 15 allo Stadio “Masini”.

VIAREGGIO CUP - GIRONE 6

1ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Garden City Panthers 2-0

Atalanta-Siena 2-0

2ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Atalanta 0-2

Garden City Panthers-Siena 1-1

Classifica: Atalanta 6 punti; Rappresentativa Serie D 3; Garden City Panthers e Siena 1

3ª Giornata (22 marzo, ore 15)

Rappresentativa Serie D-Siena

Garden City Panthers-Atalanta