Lazio Cup Young: la Rappresentativa Lnd ko ai rigori

ROMA - Applausi per la Rappresentativa Nazionale

della

che è arrivata a undici metri dalla conquista della finale della

. La squadra di

si è dovuta arrendere in semifinale ai calci di rigori che hanno sorriso ai pari età ungheresi del

. Sarebbe stato il terzo successo con un club di professionisti, dopo le vittorie sui magiari del Debrecen e gli sloveni del Koper.

Il cammino dell’

in questa competizione è stato un crescendo rossiniano, una favola preparata con professionalità dallo staff tecnico che in poco tempo ha creato un gruppo come se fosse un club rodato. Il calcio però si sa, a volte risponde a leggi non scritte, e ai ragazzi delle squadre dilettantistiche non è bastato passare in vantaggio al 10’ del primo tempo della semifinale giocata a Valmontone grazie a una perla di

autore di una staffilata dai venticinque metri che si è incastonata all’incrocio dei pali. Poco prima il legno colpito da Anedda aveva certificato la superiorità della LND. Un episodio al 15' ha rimesso in gioco i magiari con Golik bravo ad approfittare di una respinta del portiere Di Ghionno. Il carattere certo non è mancato a questa Rappresentativa che ha saputo reagire al colpo provando a ritornare avanti fino all’ultimo istante. Terminati i tempi regolamentari sull’1-1, ai rigori sugli scudi entrambi i portieri, Katai ne ha parato uno in più ed ha spinto i suoi in finale.