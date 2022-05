Rappresentativa U.18 Lnd-Pisa Primavera finisce in parità

TIRRENIA - Un ottimo test che si è chiusoin parità. La Rappresentativa Under 18 LND cresce bene, segnali positivi dalla squadra allenata dal selezionatore Giuliano Giannichedda che ha convinto di fronte alla Primavera del Pisa nella gara amichevole giocata oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia a conclusione dello stage di tre giorni al CPO. La Rappresentativa ha pareggiato per 0-0 con i neroazzurri. Un risultato che non deve ingannare, gli avversari in campo hanno schierato calciatori di uno o due anni più grandi dell’U18 LND che è riuscita a reggere l’impatto sotto tutti gli aspetti, ribattendo colpo su colpo e mettendo alle corde il Pisa in più occasioni. Il selezionatore ha schierato nell’arco dei 90’ tutti i ragazzi in rosa per valutare lo stato di forma complessivo della squadra. È un altro passo importante nella stagione della Rappresentativa Under 18 LND formata da ragazzi classe 2004 dei campionati regionali e da quelli della D. Gran parte di questo gruppo andrà a giocarsi la 15ª edizione del Torneo Caput Mundi in programma sui campi del Lazio dal 16 al 20 maggio.