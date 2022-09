Va alla Roma la "Aemme Cup" Under 13: battuto il Pescara 4-1

La Roma vince il Torneo Giovanile Under 13 “Aemme Cup”: la squadra giallorossa ha battuto in finale 4-1 il Pescara, dopo che in semifinale aveva superato l'Ascoli 7-0 mentre i biancazzurri abruzzesi si erano imposti per 2-0 sulla Juventus. La manifestazione organizzata da Antonio Marzio tra i campi di calcio di Pescara e Francavilla ha visto la partecipazione di 19 squadre tra club professionistici e dilettantistici divise in 4 gironi. C'è stato il consueto successo di seguito tra tifosi e addetti ai lavori.