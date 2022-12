Under 15 femminile, al Sassuolo il V Trofeo Caroli

Il Sassuolo vince la quinta edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 femminile superando in finale l'Atalanta (2 a 0) a Castrignano del Capo. Gara intensa tra le due formazioni con i neroverdi che si sono dimostrati piu' incisivi e tonici e soprattutto bravi a sfruttare le occasioni costruite. Nella finale per il terzo posto, la Roma ha prevalso sulla Juventus con un secco due a zero. Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al Calcio Femminile recependo così il segnale della Figc. Il trofeo, riservato alle giocatrici nate nate nel 2008-2009, si è disputato, dal 8 al 12, sui campi comunali di Collepasso e Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca. Erano le rappresentative giovanili partecipanti divise in due gironi da 5. «E' stata ancora una volta una miscela di emozioni, di sport e di socialità. Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra». Il torneo, vetrina per il calcio femminile e momento di promozione turistica in un periodo destagionalizzante, è organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal main sponsor Caroli Hotels. Questi i risultati di tutte le finali e l'elenco dei premi individuali: