Aemme Cup, avanti Juve e Ternana. Pescara e Ascoli fuori ai quarti

La Aemme Cup Under 14 è giunta alla giornata conclusiva. Ieri nei quarti due risultati a sorpresa hanno portato le partenopee Materdei e Fro Calcio a battere ai calci di rigore rispettivamente il Pescara (0-0 sul campo e 3-1 dopo i tiri dal dischetto) e l'Ascoli (2-2 alla fine dei tempi regolamentari e poi 4-3). La Juventus si è imposta 5-1 sulla Sestese e la Ternana ha battuto 5-0 i giovani romani dell'Atletico Vescovio. Nel sorteggio di ieri sera alle 19 sono usciti gli abbinamenti delle semifinali che si disputeranno a Francavilla a Mare, teatro della giornata conclusiva: questa mattina alle 10 Juventus-Fro Calcio e alle 11 Ternana-Materdei. Alle 16 la finale. Tanti gli osservatori arrivati alla manifestazione per vedere squadre e talentini all'opera. L'appuntamento dell'Epifania in Abruzzo, nel circuito che fa capo al talent scout Antonio Marzio, è per tradizione fucina di giovani interessanti da visionare.