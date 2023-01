Aemme Cup Under 14, il trofeo va alla Juventus

Gran finale della Aemme Cup Under 14 ieri a Francavilla a Mare. La Juventus si è aggiudicata il trofeo battendo in finale di misura la Ternana. Una gara in grande equilibrio che i bianconeri hanno sbloccato e vinto con un gol di Cozzolino, capocannoniere della manifestazione. Sempre per la Juventus Chiono ha vnto il premio di miglio giocatore del torneo e Bonifazi della Ternana quello di miglior portiere. Tanti addeti ai lavori e alla fine la soddisfazione di Antonio Marzio, organizzatore e talent scout: «Siamo contenti perché ci voleva un ritorno al calcio giovanile così, questo è un appuntamento di grande tradizione per noi e rivederlo così in grande spolvero ci riempie il cuore soprattutto per i ragazzi che vann in campo, che sono i grandi protagonisti. Ne ho visti tanti passare di qui per ritrovarli affermati più avanti. Il calcio è questo, non ha grandi segreti, bisogna offrire vetrine adeguateai giovani e credere in loro. Brava la Juve che ha vinto, la Ternana che le ha tenuto testa in finale, le due semifinaliste campane, la Fro Calcio e la Materdei, espressioni di realità dilettantistiche appassionate. Bravi tutti e grazie a chi ci sostiene sempre con passione e a tutti quelli che hanno lavorato la migliore riuscita di questo progetto. Avanti così»