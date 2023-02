Trofeo "Caroli Hotels U.14": con Juve, Lecce e Lazio, i baby di mezza Serie A al via

Si terrà lunedì prossimo, 13 febbraio, alle 11 nel cinquecentesco Palazzo Adorno a Lecce, la conferenza stampa di presentazione del 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14, organizzato dall’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels: novantacinque partite di grande calcio giovanile in programma dal 17 al 20 febbraio su tredici campi di gioco della provincia. Trenta le squadre partecipanti tra cui Torino, Spal, Virtus Francavilla, Lecce, Juventus, Wolves dalla Premier League, Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City, Atalanta, Parma, Espanyol dalla Liga, Fiorentina, Monza e, dal lontano Giappone, il Fourwinds Japan. Tredici i campi su si giocherà, segnale importante della crescente collaborazione tra il comitato organizzatore, le amministrazioni comunali e le associazioni sportivi, che rende possibile la realizzazione di un evento “diffuso”: Castrignano del Capo, Gallipoli, Poggiardo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Galatina, Leverano, Martano, Melpignano, Ruffano, San Donato di Lecce, Parabita (Heffort Sport Village).

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati (presenti le rappresentanze a Palazzo Adorno) per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale. Alla conferenza stampa saranno presenti, oltre ai rappresentanti della Provincia, dell’Asd Capo di Leuca e della Segreteria Organizzativa anche il presidente regionale Unicef Giovanna Perrella, il delegato FIGC di Maglie Orazio Colazzo, il delegato Coni Lecce Luigi Renis, e il centrocampista e capitano del Lecce Primavera, che sta ottenendo fantastici risultati in campionato, Catalin Vulturar.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento fuori stagione, oltre che in termini di immagine e promozione per il territorio.

L’ultima edizione del torneo, organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo, è stata vinta dal Torino. Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è il main sponsor del Torneo. La macchina organizzativa capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti.

Questi i cinque gironi eliminatori: A) Torino, Spal, Virtus Francavilla, Polisportiva Monteruscello, Levante Azzurro, Capo di Leuca; B) Juventus, Lecce, Wolverhampton, Limite e Capraia, Olimpia Bitonto, Terni Football Club; C) Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City, Taras Taranto, Centro Ester Carioca, Soccer Dream; D) Atalanta, Parma, Real Casarea, Fourwinds Japan, Virtus Palese, Giovani Cryos; E) Espanyol, Fiorentina, Monza, Virtus Junior Stabia, Giovani Fucecchio, Fabrizio Miccoli.

Le prime classificate di ciascun girone più le tre migliori seconde si affronteranno nei quarti di finale. A seguire, semifinali e finale, tutte in programma all’ Heffort Sport Village di Parabita, con la finale prevista per il 20 febbraio alle ore 17,30 sul terreno dell’Heffort Sport Village con trasmissione in differita su Sportitalia

Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia – 2020 Spal – 2022 Torino