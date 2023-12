Juve, Frosinone, Pescara e Ascoli alla 9ª Aemme Cup Under 14

Pescara, Francavilla al Mare, Montesilvano. L'Abruzzo apre le braccia per accogliere la nona edizione del Trofeo Aemme Cup, il marchio di fabbrica che fa capo al talent scout Antonio Marzio, garanzia di successo quando si tratta di mettere in campo giovani e giovanissimi talenti del calcio a livello nazionale. Il 4, 5 e 6 gennaio toccherà agli Under 14, i nati nel 2010. Ventotto le squadre invitate: Juventus, Frosinone, Pescara e Ascoli i club pilota dietro ai quali c'è un nutritissimo gruppo di società dilettantistiche quotate nel panorama nazionale. La finale si giocherà il 6 gennaio alle 15.30 nell'Antistadio di Francavilla al Mare. I numeri della manifestazione sono incredibili: 700 calciatori Under 14, considerando staff e genitori al seguito si arriva a 1.500 presenze, un indotto importante per il territorio. «Il mio obiettivo - racconta Marzio - è stato sempre quello di accendere i riflettori sul talento di casa nostra, che va valorizzato sempre più e sempre meglio, con un occhio anche al territorio che tradizionalmente ci ospita e che da queste presenze ricava in termini imprenditoriali, valorizzando l'Abruzzo. Ogni volta un torneo diventa una scommessa da vincere e, lo dico senza modestia e me ne scuso, i riscontri che abbiamo ogni volta ci dicono che la formula è vincente. Ne siamo grati ai club, ai ragazzi, alle famiglie, ma anche agli operatori dei vari settori coinvolti che si mettono sempre a disposizione con l'obiettivo di dare servizi di qualità. E alla fine il risultato più bello per noi che organizziamo il torneo è vedere giovani messi sulla strada per poter coronare il loro sogno di calciatori».