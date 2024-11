Juventus, Ascoli e Pescara al 9° Trofeo Aemme Under 13 di Francavilla

Cinque gironi, venti squadre, circa 400 giocatori Under 13 in campo fino a domani, domenica 3 novembre: la stagione dei tornei Aemme di Antonio Marzio, è cominciata da Francavilla a Mare: parliano di un circuito di grande tradizione che da tantissimi anni organizza tornei giovanili da cui sono usciti ragazzi che oggi militano nei vivai di squadre professionistiche. Ci sono Juventus, Ascoli e Pescara tra le società professionistiche: e la Juve è presente anche con un'altra squadra della sua Academy. Alla giornata inaugurale, che è stata una vera e propria festa dello sport, c'erano un migliaio di spettatori. E adesso il torneo entrerà nel vivo con quarti, semifinali e finale. «Ogni edizione è una grande soddisfazione: e la gioia sta nel vedere questi giovani calciatori che si misurano sul campo potendo far vedere il loro talento. Non mio stancherò mai dirlo e lo ripeto ancora: la salvezza del calcio italiano risiede nei vivai e in quello che sanno produrre».