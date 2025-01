Aemme Cup Under 14, vince il Pescara: battuta la Juventus in finale

Il Pescara Under 14 si aggiudica la 10ª edizione di categoria della Aemme Cup organizzata in Abruzzo da Antonio Marzio. Battuta in finale la Juventus 1-0 con rete dell'attaccante Vincenzo Cordoma e bianconeri raggiunti nell'albo d'oro con tre vittorie a testa del torneo. Le due società, da sempre sostenitrici della manifestazione con la loro presenza, sono state premiate con due targhe dall'organizzazione. «Abbiamo voluto dare un segno di gratitudine davvero con tutta la nostra forza - ha spiegato Antonio Marzio - Tu puoi organizzare ma se i club non ti supportano aderendo ai tornei tutto lo sforzo rischia di vanificarsi. E noi sentiamo di svolgere un'attività importante per la valorizzazione dei nostri vivai. Per questo è importante avere il riscontro di società tanto blasonate». Il torneo ha coinvolto circa 500 giovani calciatori con 40 partite tra Francavilla a Mare, Pescara, Manopello Scalo e Silvi, con un ottimo successo di pubblico.