Frosinone U17, è Alessandro Coluzzi l'MVP del match contro la Lazio

Alessandro Coluzzi ha conquistato il titolo di MVP nel match Frosinone-Lazio Under 17 finito 3-1 . Protagonista assoluto è stato il centrocampista di Ostia che con un’ esibizione eccellente ha trascinato il Frosinone : primo gol all'11’ e regia perfetta. La rete è arrivata al termine di una giocata corale con il tap-in vincente di Coluzzi , numero 8 classe 2008. Il trequartista, abile a inserirsi in area dopo una mischia confusa, ha dimostrato freddezza e tempismo perfetto, battendo il portiere laziale .

Frosinone U17, Coluzzi show

Ma Coluzzi non si è limitato al gol: per tutta la partita ha dominato il centrocampo con recuperi potenti, dribbling eleganti e passaggi filtranti, dettando i tempi del gioco e creando diverse occasioni. E’ stato il giocatore del Frosinone più pericoloso in campo, tanto da costringere più volte la difesa laziale a interventi duri per fermarlo. Con questa prestazione, Coluzzi ha confermato di essere un ragazzo promettente nel panorama del calcio giovanile laziale.