Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Cava de’ Tirreni", via alla 34ª edizione

Tutto pronto per l’attesa Cerimonia di Apertura della 34ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 3 al 7 giugno sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni (SA), ma anche di altre tre città del Salernitano: Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino. Appuntamento fissato per martedì 3 giugno, alle ore 20.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, per una serata che si preannuncia molto intensa e spettacolare. Il momento clou sarà la lettura del Giuramento da parte del “testimonial” Marco Pompetti (classe 2000), centrocampista del Catanzaro, che nella stagione appena conclusa ha contribuito con 36 presenze e 4 reti all’ottimo campionato cadetto disputato dai calabresi.

Ancora una presenza eccellente, dunque, per la manifestazione del Presidente Giovanni Bisogno, già nobilitata in passato dall’intervento di altri campioni accorsi in veste di testimonial (Borrelli, Cicerelli, Del Sole, Brignola, Mirante, Donnarumma, Coda, Scuffet, Rispoli, Palladino, Schiavi e Quagliarella per citare solo le ultime edizioni).

La Cerimonia di Apertura, che sarà presentata dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ed alla quale assisteranno come di consueto numerose personalità sportive, non si esaurirà di certo con l’intervento di Pompetti. Sono in programma, infatti, anche le esibizioni dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, splendidi rappresentanti del folklore cavese, del Centro Ginnastica Ritmica Sportiva “A.S.D. Juvenilia” e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, che regaleranno momenti di grande spettacolo al foltissimo pubblico sugli spalti.

Ma non finisce qui. La Cerimonia sarà impreziosita anche dalla benedizione degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti da parte dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, e dalla festosa passerella delle 80 squadre in gara, tra cui gli sloveni del Gorica (Allievi) ed i tedeschi dell’Eintracht Ergste (Mini Giovanissimi).

La Cerimonia di Apertura sarà preceduta alle ore 18.30, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dalla gara inaugurale del Torneo, Catanzaro-Rappresentativa Nazionale LND, che concluderà la prima giornata della categoria Allievi - Trofeo “D’Amico”, caratterizzata anche dalle partite Gorica-Cavese (ore 10.00), Picerno-Sorrento (ore 15.00) e Salernitana-Juve Stabia (ore 16.40), tutte in programma al “Simonetta Lamberti”.

Grande attesa anche per l’esordio nella categoria Giovanissimi della Rappresentativa Nazionale LND, impegnata contro la Cavese (ore 10.00) allo Stadio “Ravaschieri” di Roccapiemonte.

Martedì 3 giugno scenderanno in campo tutte le 80 squadre partecipanti al XXXIV “Città di Cava de’ Tirreni” per la prima giornata della fase eliminatoria, che si completerà mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre venerdì 6 giugno sono in programma le semifinali di tutte le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2012, Esordienti 2013, Pulcini 2014, Pulcini 2015, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 7 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.

Ai nastri di partenza, dunque, un’entusiasmante 34ª edizione del “Città di Cava de’ Tirreni”, che si potrà seguire pure on line sul sito torneointernazionaledicava.it, sul quale è possibile consultare i risultati, le news, i regolamenti, il calendario e tutte le altre info sulla kermesse.