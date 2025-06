L'Ostiamare di De Rossi in Campidoglio: il programma

- La Capitale celebra l’. Il sindaco di Roma,, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda,, hanno invitato inla juniores nazionale dell’ fresca del titolo di campione d’Italia , vinto nell'emozionante finale contro il

La squadra, accompagnata dalla società e dal proprietario Daniele De Rossi, verrà premiata domani - martedì 24 giugno - alle 15:30 in aula Giulio Cesare, un luogo simbolo della città, la casa di tutti i romani, per il grande risultato raggiunto. Un gesto sentito, fortemente voluto, per omaggiare i ragazzi e dare la centralità che merita il territorio di Ostia e una società gloriosa come l’Ostiamare.