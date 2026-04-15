Under 16: la Lnd cede di misura alla Roma

ROMA - Amichevole de luxe. Buona prima uscita ufficiale quella della Rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti che sul campo “Agostino Di Bartolomei” del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Roma ha disputato un'ottima gara contro i pari età della Roma cedendo il passo per 3-2. Per due terzi della gara la squadra del selezionatore Fabian Valtolina ha avuto il pieno controllo del match certificato dalle reti di Andrea Tacchi al 36’ pt, di testa su assist perfetto di Guidobaldi, e di Alessandro Perna al 9’ della ripresa (diagonale radente). Un parziale stretto per la Lnd che è andata vicina al gol anche con Guidobaldi e lo stesso Tacchi . Una Roma in evidente difficoltà per almeno 60’ è riuscita a rimettere in sesto la gara nel giro di 2’, tra il 14’ e il 16’ della ripresa. Protagonista Vittorio Salvati autore di entrambe le reti, la seconda in contropiede a conferma del canovaccio della gara che ha sempre visto la LND propositiva in avanti e la Roma alle corde. I due colpi giallorossi hanno rivitalizzato la Roma che ha impegnato Abodi in un paio di occasioni. La LND ha continuato a pungere gli avversari ma a 4’ dal fischio finale una bella giocata di Mattia Rizzardi ha firmato il sorpasso dei capitolini fissando il risultato finale sul 3-2 per la Roma. L’amichevole ha concluso il primo stage Nazionale dell’Under 16 che da lunedì scorso si è radunata a Pomezia. Prossimo appuntamento il Torneo della Pace in programma sui campi di calcio dell’Umbria a inizio maggio.

Valtolina ha cambiato tutti gli undici tra primo e secondo tempo per dare spazio a tutti i calciatori convocati. Nonostante il grande turnover lo spessore della Rappresentativa non si è mai ridotto a conferma della qualità dei ragazzi dei club della LND.

VALTOLINA - «La velocità di apprendimento è fondamentale quando una Rappresentativa è in perenne lotta contro il tempo - ha sottolineato Valtolina alla fine del match -. Questi ragazzi l’hanno capito in fretta e in campo si è visto. Hanno interpretato al meglio una partita con un avversario di valore come la Roma tenendo il controllo del campo per larghi tratti della partita con lo spirito giusto. Il risultato ci ha penalizzato ma a noi importava la prestazione che c’è stata. Ho visto la giusta intensità, la personalità e la qualità di un gruppo di ragazzi che hanno tenuto testa a un top club». Valtolina ha aggiunto: «Il nostro lavoro è mettere i giovani nelle condizioni per esprimersi al massimo ma il merito è dei club dilettanti che quotidianamente crescono ragazzi con ottime prospettive. Ci tengo a ringraziare la Roma per l’ospitalità impeccabile. Anche da questi particolari si vede la professionalità di una società».

Tanti spettatori in tribuna. Oltre a decine di osservatori da sottolineare presenze di prestigio. Il senior advisor della Roma Claudio Ranieri, Bruno Conti, il Responsabile del settore giovanile giallorosso Alberto De Rossi ed a sorpresa il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi fuori dalla veste ufficiale per vedere il figlio impegnato tra i pali dell’Under 16 LND.

UNDER 16 LND-AS ROMA 2-3

UNDER 16 LND (4-3-3) Primo tempo: Zonca; Gazzola, Pozzo (Cap.), D’Attoli, Di Fine; Hussey, Zanini, Petruzzelli; Guidobaldi, Tacchi, Miarelli. All: Valtolina

UNDER 16 LND (4-3-3) Secondo tempo: Abodi; Barberis, Pecorella, Saccà, Lo Bianco; Vidmidi, Honorio, Perna; Lo Bianco, Poliseno, Saraceni. All.: Valtolina

AS ROMA U16 (4-2-3-1): Carta (1’st Carenza); Soares Da Cruz (1’st Cancedda), Gargiulo (1’st Chieffallo), De Benedetto, Mattei (1’st Dattilo); De Vincenzo (1’st Frangella), Mastropietro (1’st Tarnovetskyi); Dos Santos Braga (Cap.), 1’st Moricci, Bartolini (1’st Salvati), Xhemali; (1’st Rizzardi) Sperlonga. All.: Ciaralli.

ARBITRO: Di Riccio di Viterbo

Guardalinee: Formichetti e Pula.

MARCATORI: 36’ pt Tacchi (L), 9’ st Perna (L), 14’ e 16’ st Salvati (R), 36’ st Rizzardi (R).

NON SOLO CALCIO - Oltre le attività in campo, nel corso del raduno i ragazzi sono stati coinvolti anche in un programma mirato a stimolare la socializzazione e il senso di gruppo sotto la guida del professor Aldo Grauso, psicologo dello sport per tutte le selezioni giovanili Lnd. Consolidando il percorso iniziato lo scorso anno con la Rappresentativa Under 15 in occasione del Torneo Cava de' Tirreni, l'obiettivo è rafforzare i legami interni alla squadra e sensibilizzare i giovani atleti sull'uso consapevoli dei social e dello smartphone. Seguendo le linee guida fornite dal Ministero dell’Istruzione contro l'abuso dei dispositivi digitali, l'iniziativa mira infatti a ridurre il tempo speso sui dispositivi mobili per favorire i benefici cognitivi e relazionali.