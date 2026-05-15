Juniores Cup di Serie D dal 18 al 23 maggio
ROMA - Ecco il programma della Juniores Cup di Serie D 2025-26 che si svolgerà in Basilicata nelle località di Nova Siri/Policoro dal 18 al 23 maggio. Ecco il programma del torneo.
Martedì 19 maggio ore 15 1ª gara triangolare: Rappresentativa “D”- Rappresentativa “I” allo Stadio “Vincenzo Favale” di Nova Siri Marina (riposa Rappresentativa “A”); ore 16.30 2ª gara triangolare: Rappresentativa “F”-Rappresentativa “G” allo stadio Comunale “Regina-Mauro” di Marconia (MT) (riposa Rappresentativa “B”); ore 18 3ª gara triangolare: Rappresentativa “H”- Rappresentativa “E” allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavila in Sinni (PZ) (riposa Rappresentativa “C”).
Mercoledì 20 maggio ore 15 1ª gara triangolare: Rappresentativa “C”-(“H” o “E”) allo stadio tadio Comunale “Regina-Mauro” di Marconia; ore 16.30 2ª gara triangolare: Rappresentativa “A”-(“D” o “I”) alo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavila in Sinni; ore 18 3ª gara triangolare: Rappresentativa “B” - (“F” o “G”) allo stadio “Vincenzo Favale” di di Nova Siri Marina.
Giovedì 21 maggio ore 16 1ª gara triangolare: Rappresentativa “B”-(“F” o “G”) allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di di Francavila in Sinni; ore 16 2ª gara triangolare: Rappresentativa “C”-(“H” o “E”) allo stadio “Vincenzo Favale” di Nova Siri Marina; ore 16 3ª gara triangolare: Rappresentativa “A”-(“D” o “I”) allo stadio Comunale “Regina-Mauro” di Marconia.
Venerdì 22 maggio ore 15.00 1ª Semifinale presso Stadio “Vincenzo Favale” di Nova Siri Marina; ore 17 2ª Semifinale allo stadio Comunale “Regina-Mauro” di Marconia.
Sabato 23 maggio ore 11 Finale 1° e 2° posto allo Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francvilla in Sinni.
Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni. S
Composizione Staff Tecnici
RAPPRESENTATIVA A Dirigente Responsabile Pierangelo Bianchi, allenatore Walter Taverna.
RAPPRESENTATIVA B Dirigente Responsabile Ivo Manzoni, allenatore Massimo Ottolenghi.
RAPPRESENTATIVA C Dirigente Responsabile Elia Verardo, allenatore Andrea Albanese.
RAPPRESENTATIVA D Dirigente Responsabile Massimo Fugazza, allenatore Giovanni Curci.
RAPPRESENTATIVA E Dirigente Responsabile Giorgio Corradetti, allenatore Gianluca Nocentini.
RAPPRESENTATIVA F Dirigente Responsabile Stelio Bartocci, allenatore Rosario Scarfone.
RAPPRESENTATIVA G Dirigente Responsabile Stefano Caldaroni, allenatore Maurizio Coppola.
RAPPRESENTATIVA H Dirigente Responsabile Carmelo D'Elia, allenatore Pasquale D'Aniello.
RAPPRESENTATIVA I Dirigente Responsabile Eugenio Russo, allenatore Giulio Spader.