Juniores Cup: fa subito festa il girone I

RAPPRESENTATIVA D (4-4-2): Ferretti; Pizzi, Firenzuoli, Inzani, Raudino (19’ st Pasquali); Ayari (34’ st Nicolini), Montanari, Benedini (8’ st Bono), Pisano (19’ st Spinicci); Vannacci (8’ st De Pietri), Calia. A disp. : Bini, De Nardi, Lollini Framarin, Massazza. All.: Curci.

RAPPRESENTATIVA I (4-3-3): Florulli; Bruno (26’ st Pariota), Federico, Vaccaro, Berto (21’ st Scirè); Macrì, Fragalà (17’ st Chiappetta), Greco; Chirico, Polifemo (26’ st Russo), Lanza (17’ st Randisi). A disp.: Stella, Lucarelli, Panzera, Kalynovych. All.: Spader.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

Guardalinee: Lembo e Capotorto.

MARCATORI: 16’ pt Calia, 39’ pt Polifemo, 4’ st Greco, 30’ st Pizzi su rigore, 40’ st Chirico.

AMMONITI: Firenzuoli (Rapp. D), Raudino (Rapp. D), Macrì (Rapp. I).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Giornata soleggiata. Spettatori circa 150. Al 16’ Ferretti (Rapp. D) ha neutralizzato un calcio di rigore a Lanza (Rapp. I). Angoli 7-3. Rec: - pt, 5’ st.

NOVA SIRI - Nella gara inaugurale, vince la Rappresentativa del girone I (Campania, Calabria, Sicilia) contro una coriacea Rappresentativa D (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana). Primo tempo molto combattuto. Ferretti (Imolese) para un rigore a Lanza (Castrumfavara) al 15’. A rompere l’equilibrio un minuto dopo ci pensa Calia (Crema) che entra in area e con un preciso diagonale trafigge Florulli (Gela). La Rappresentativa meridionale ha cercato più volte il pari, ottenendolo con Polifemo (Castrumfavara) al 39’ pt.

Il secondo tempo si apre con la Rappresentativa I che va in vantaggio con Greco (Milazzo) abile a concretizzare una veloce ripartenza. La Rappresentativa del girone D colleziona angoli a ripetizione, ma serve un'invenzione di De Pietri (Piacenza) a procurare un calcio di rigore netto (fallo di mano di Federico) trasformato da Pizzi (Piacenza) per riportare al 30’ st il risultato in parità. La Rappresentativa I si catapulta in avanti in area avversaria trovando opposizione del portiere Ferretti prima, un palo dopo e infine il tiro di Greco finisce di poco sopra la traversa a porta vuota. A decidere la gara tocca a Chirico (Reggina), bravo al 40’ st a battere in diagonale il portiere avversario dopo una fuga solitaria dalla propria metà campo. Terna arbitrale precisa nelle decisioni.