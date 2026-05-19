Juniores Cup: il girone G esulta con Capparelli

MARCONIA - Al Comunale "Regina-Mauro" di Marconia, impianto riaperto proprio oggi per la sfida tra le selezioni dei gironi F (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise) e G (Campania, Lazio, Sardegna) dopo i lavori di rifacimento. Per l’occasione presenti anche il sindaco di Pisticci Domenico Albano e il vice Giuseppe Miolla. Partita che si sblocca dopo neanche un minuto con Canneva (Palmese), che approfitta dell’errore di Donzelli nello stop per presentarsi da solo davanti a Cingolani (il portiere dell’Ancona è l’unico classe 2010 del torneo) e portare in vantaggio la formazione di Coppola. La Rappresentativa G raddoppia al 25’: cross dalla destra di Manzoni, stacca in mezzo Iasevoli (Palmese) che la piazza a fil di palo. Dopo sei minuti la squadra di Scarfone accorcia le distanze col rigore trasformato da Gerolino (Teramo), penalty concesso dall’arbitro Filippi di Rossano per un tocco di mano in area sul cross di Vallorani. Nella ripresa, la rappresentativa F completa la rimonta al 12’ con un diagonale preciso di Celani (Vigor Senigallia), giusto due minuti dopo una super occasione di Di Paoli fermato da Xaxa. Gara che si apre, quindi, a diversi ribaltamenti di fronte. Proprio il contropiede finale orchestrato da Festino e Capparelli (Scafatese) decide l’incontro all’ultimo dei cinque minuti di recupero quando ormai sembrava tutto pronto per i tiri di rigore.

----------------------------------------------------------------------

RAPPRESENTATIVA H-RAPPRESENTATIVA E 0-2

RAPPRESENTATIVA H (4-3-3): Trivisano; Gentile, Quatraro, Lo Iacono, Lubrano, Mazzacano, Impedovo, Scafaro, Lenti, Sivilli, Muya. A disp.: Cottone, Lanza, Di Pietro, Maisto, Leccese, Vervece, De Caro, Touray, Patriarca. All.: D’Aniello

RAPPRESENTATIVA E (3-5-2): Butano; Vaselli, Ferrali, Canini; Russo, Barbini, Galeota (38’st Periccioli), Tittocchia (34’st Dini), Checchi (16’st Di Sacco); Tellini (29’st Alunni), Fantoni (16’st Borracchini). A disp.: Musardo, Lorenzi, Andreucci, Privitera. All.: Nocentini

ARBITRO: Tomei di Sapri

Guardalinee: Carrozza di Battipaglia e Maffia di Agropoli

MARCATORI: 11’st Tittocchia, 43’st Barbini

ESPULSI: Mazzacano (H) al 43’pt

NOTE: Rec: - pt, - st

FRANCAVILLA IN SINNI - Nell’ultimo match disputato allo stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla In Sinni, la rappresentativa del Girone E ha battuto 2-0 i pari età del Girone H. Il palo colpito da Barbini da calcio da fermo scuote il match al 4’ di gioco. Ancora in avanti la selezione E, pericolosa con il diagonale di Tellini neutralizzato da Trivisano, protagonista più tardi anche di un intervento fondamentale su un’altra punizione pericolosa di Barbini. Un tiro di Impedovo, disturbato però da un difensore al momento del tiro, è l’unica occasione per la squadra di D’Aniello che rimane in dieci per l’espulsione di Mazzacano. La partita si sblocca nel secondo tempo con il gol di Tittocchia (Orvietana) all’11’ sugli sviluppi di un corner: palla rimessa dentro e tiro al volo del centrocampista. Il vantaggio arriva poco dopo un gol annullato alla rappresentativa H. Sul fronte opposto, al 25’ Butano nega il pareggio con l’aiuto del palo sulla punizione di Lo Iacono. Al 37’ Borracchini impegna Trivisano, che però non può nulla sulla punizione sopra la barriera di Barbini (Orvietana) che al 43’ blinda il risultato per la selezione di Nocentini.