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Juniores cup: la Rappresentativa B vince di slancio

Juniores cup: la Rappresentativa B vince di slancio

Gara emozionante: apre Giannini, raddoppio di Nuzzi su punizione. Tris di Brugnone. Di Rollo la rete del girone F. Espulso il portiere Zarlenga per fallo di mano fuori area. Tra i pali il difensore D'Ovidio (sostituzioni già esaurite)
4 min

 

RAPPRESENTATIVA F-RAPPRESENTATIVA B 1-3

RAPPRESENTATIVA F (4-3-2-1): Zarlenga; Toro, D’Ovidio, Frattari, Gasparetti (1’ st. Vallorani); Ruini (1’ st. Di Ruggero), Donzelli, Celani (7’ st. Arbusti); Cleri (1’ st. Di Paoli), Doria (1’ st Gerolino); Rollo. A disp.: Cingolani, Fratini, Cenci, Bucari. All.: Scarfone.
RAPPRESENTATIVA B (4-2-3-1): Maddalon (33’ st. Spolti); Rusyn, Medina, Gervasoni, Cirigliano (33’ st. Percassi); Martinoia, Ghirardelli; Nuzzi (23’ st. Brugnone), Giannini (30’ st. Tiralongo), Inacio; Mouisse (23’ st. Grassi). A disp.: Nicora, Ratti, Ventura, Remonti. All.: Ottolenghi.
ARBITRO: Caldarulo di Bari.
Guardalinee: De Candia e Palermo.
MARCATORI: 43’ pt. Giannini (B), 5’ st. Nuzzi (B), 29’ st. Brugnone (B), 36’ st. Rollo (F).
ESPULSI: Zarlenga (F) al 18’ st per fallo di mano fuori dall’area di rigore. 
AMMONITI: Donzelli (F), Vallorani (F), Frattari (F), Arbusti (F), Ghirardelli (B)
NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Giornata soleggiata, leggermente ventilata. Spettatori 150 circa. Presenti diversi addetti ai lavori. Angoli 3-5. Al 19’ st. D’Ovidio è diventato portiere. Rec. 2’ pt., 5’ st.

NOVA SIRI - Allo stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina, in provincia di Matera, va in scena la seconda giornata della Juniores cup che vede la Rappresentativa B (Lombardia e Veneto) all’esordio contro la Rappresentativa F (Marche, Abruzzo, Molise e Lazio), di nuovo in campo dopo la sconfitta nella prima giornata contro la selezione G. Equilibrio per gran parte della gara con azioni degne di nota da entrambe le parti. Per la selezione B Mouisse (Villa Valle) spara alto a porta vuota dopo una percussione sulla fascia di Inacio (Virtus Ciserano). Risponde Rollo (Vigor Senigallia) sprecando un importante contropiede al 35’ pt. Al 43’ pt si rompe l’equilibrio grazie ad un pregevole pallonetto di Giannini (Caldiero Terme). Un minuto dopo risponde Doria (Recanatese), ma Maddalon (Varesina) - portiere della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup - blocca sicuro. Nella ripresa si infiamma la gara. Al 5’ st c’è il raddoppio di Nuzzi (Folgore Caratese) con una punizione magistrale: il pallone si infila nel sette. La Rappresentativa B insiste e al 13’ st dopo una rocambolesca azione Inacio si vede respingere la propria conclusione a botta sicura sulla linea di porta dal piede del portiere Zarlenga (L’Aquila). Un minuto dopo la Selezione F colpisce la traversa su punizione diretta calciata da Arbusti (Maceratese).

ROSSO - Al 18’ st l’episodio chiave della gara: Zarlenga esce fuori dalla propria area di rigore e tocca il pallone con la mano fermando un contropiede avversario. Rosso diretto e guanti tra le mani di D’Ovidio (L’Aquila) poiché erano già terminate le sostituzioni. Nella successiva punizione il neo portiere si esibisce in un pregevole intervento. Nulla da fare invece al 29’ st. quando Brugnone (Leon) ha ribadito in rete una triangolazione ben riuscita della Rappresentativa B. Nonostante l’inferiorità numerica, la Rappresentativa F non si è arresa e al 36’ st è andata in gol con Rollo, abile a concludere al volo un cross dalla sinistra. 

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