Juve ko contro l'Atletico Madrid in ICC, decisivo Joao Felix

STOCCOLMA (Svezia) - Spettacolo e tanto agonismo nella sfida della Friends Arena tra Atletico Madrid e Juventus, ultimo atto dell'International Champions Cup, terminata con la vittoria della squadra iberica per 2-1. Grande protagonista tra i colchoneros il giovane talento lusitano Joao Felix pagato oltre 120 milioni dal Benfica. Nella Juventus c'è Higuain dal primo minuto con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa nel 4-3-3 schierato da Sarri. In panchina c’è già posto per il neo arrivato Danilo. Con lui ci sono anche Paulo Dybala e Mario Mandzukic che scendono in campo nella ripresa.

Atletico Madrid-Juventus: statistiche e curiosità





Le magie di Joao Felix stendono la Juventus



Joao Felix incanta, delude CR7



Primo tempo ricco di occasioni e di gol alla Friends Arena. Particolarmente ispirato tra i giocatori dell'Atletico il neo acquisto Joao Felix, una vera e propria mina vagante per la difesa bianconera. Al 23' è lui a propiziare il gol del vantaggio con una conclusione al volo leggermente deviata da Lemar. Dieci minuti dopo sempre il lusitano raccoglie un lungo lancio del francese e conclude di controbalzo a rete con un tocco delizioso. Nel mezzo c'è la rete del pareggio momentaneo di Sami Khedira che raccoglie il pallone al limite dell'area indirizzandolo alla destra di Oblak.

Nella ripresa solita girandola di sostituzioni da entrambe le parti. Da segnalare l'ingresso in campo del neo arrivato Danilo al posto di Mattia De Sciglio e di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, subentrati a Higuain e Cristiano Ronaldo. L'argentino è tra i più attivi a cercare il gol del pareggio rendendosi pericoloso con un paio di conclusioni da fuori area. I bianconeri cercano il gol del pari ma la formzione di Diego Simeone tiene e vince l'ultima sfida della ICC.