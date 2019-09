Bonucci su Emre Can: “La comunicazione è fondamentale”

YEREVAN (Armenia) - "Siamo qui per vincere, ma dobbiamo stare attenti all'Armenia: ha giocato una buona partita in Grecia, in casa saranno molto motivati e sono in forma". Sono le parole in conferenza stampa di Leonardo Bonucci, che domani vestirà la fascia da capitano nella sfida di qualificazione a Euro 2020. "L'ultima volta che incontrammo l'Armenia fu a Napoli - ha ricordato il difensore della Juventus - fu 2-2, e quel pari ci tolse la possibilità di essere teste di serie al Mondiale brasiliano complicandoci il cammino. Perciò, attenzione…”. Bonucci ha anche parlato dell'assenza di Chiellini. "L'ho sentito, è su di morale. Inutile nasconderlo, ci mancherà il suo apporto. Per questo lo aspettiamo a braccia aperte".

L'Italia di Mancini in viaggio verso l'Armenia

Bonucci: “Razzismo? Ci sono i mezzi per prendere i colpevoli”

"E' una situazione delicata, ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzare, ma possiamo prenderli per non farli più entrare negli stadi. Non succede solo in Italia, è una piaga che va debellata. Non ho letto il comunicato degli ultras dell'Inter". Il riferimento è agli ululati dei tifosi di casa durante Cagliari-Inter nei confronti di Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro. La curva interista aveva difeso i tifosi del Cagliari definendo gli ululati come "cori per intimorire l'avversario”.

Bonucci sullo sfogo di Emre Can

"Non so bene cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione credo sia fondamentale in questi casi. Adesso però voglio dedicarmi a questa nazionale. Sono felice di stare qui - ha aggiunto Bonucci - Ci aspettano due partite importanti”.