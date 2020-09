Belotti: "Lockdown? E' stato un periodo difficile per tutti"

COVERCIANO - "La pandemia ha coinvolto tutte le famiglie italiane, tutti abbiamo vissuto con un po' di paura, è stato un periodo abbastanza difficile". Lo ha dichiarato Andrea Belotti, in un estratto di un'intervista a Rai Sport, sul periodo del lockdown: "Sapevamo che prendere il virus avrebbe comportato gravi danni per ognuno di noi. C'era tanta paura e si cercava di usare ogni precauzione. Noi calciatori, come tanta gente, eravamo molto preoccupati, anche per il rischio di poter contagiare i nostri familiari, delle persone anziane. Per questo abbiamo avuto un certo riguardo. E'' stato un periodo molto difficile".

