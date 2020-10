Diretta Polonia-Italia ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

DANZICA (POLONIA) - Questa sera a Danzica allo stadio Energa Gdansk va in scena Polonia-Italia, match valido per i gironi (terza giornata) di Nations League. Gli azzurri di Mancini, reduci dall'amichevole con la Moldavia (6-0) e dal pari con la Bosnia il 4 settembre e dal successo contro l'Olanda (7 settembre), comandano il Gruppo 1 con 4 punti davanti agli orange e alla Polonia (3) e alla nazionale di Dzeko (1). In 16 precedenti tra le due nazionali sono sei le vittorie della nostra Nazionale, tre quelle polacche e sette i pareggi. Ultima sfida nel 2018, sempre di Nations League, l'Italia vinse 1-0 grazie al gol di Biraghi nel recupero. L'uomo più pericoloso della Polonia è Robert Lewandowski, pronto a prendersi la rivincita simbolica per la Scarpa d'Oro con Ciro Immobile, in ballottaggio con Belotti per il ruolo di prima punta. Il confronto tra i due centravanti più prolifici dell'ultima stagione europea di calcio è la partita nella partita: 34 reti per il bomber del Bayern in Bundes, 36 per quello della Lazio in Serie A, la sfida è aperta.

La gara inizierà alle 20.45 e verrà trasmessa in tv in esclusiva sul canale Rai 1. In alternativa si può scaricare l'applicazione RaiPlay e vederla in streaming. Corrieredellosport.it seguirà la partita in diretta.

Le probabili formazioni di Polonia-Italia

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich, Lewandowski. Ct: Brzeczek. A disp.: Dragowski, Szczesny, Bochniewicz, Pietrzak, Czerwinski, Karbownik, Moder, Kadzior, Linetty, Szymanski, Piatek, Milik.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini. A disp.: Sirigu, Cragno, D'Ambrosio, Ogbonna, Emerson, Sensi, Locatelli, Cristante, Caputo, Belotti.

ARBITRO: Sanchez (Spagna).

ASSISTENTI: Prieto e Barbero.

IV UOMO: Martinez Munuera.