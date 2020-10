Chiellini: «Ho parlato con Ronaldo, stava prendendo il sole»

INVIATO A BERGAMO - Giorgio Chiellini non deroga: il campionato deve finire anche se non sarà facile perché il Covid è in agguato e ha colpito anche Cristiano Ronaldo. "L'escalation delle ultime settimane - ha sottolineato - non ci lascia sorpresi purtroppo, ma bisogna andare avanti. L'unica cosa da fare è questa. Con le preoccupazioni del caso, ma è vietato fermarci. Per due motivi: uno economico perché l'industria calcio è vasta e deve continuare ad andare avanti. Nelle prossime settimane, inoltre, con chiusure e limitazioni per la gente che sta a casa il calcio sarà importante. Questo non vuol dire che non dobbiamo minimizzare i rischi".



CR7 SERENO. Eccoci a Cristiano Ronaldo, positivo al Covid. "Come sta? Bene, bene, è sereno e ho visto che stava prendendo il sole (sorride, ndr). Quando si rimetterà, tornerà. Non siamo preoccupati, ma questa situazione (del Covid, ndr) crea distrazione perché di questo argomento si parla ogni giorno. C'è un positivo al giorno. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta: settimane e mesi difficili. Bisogna andare avanti e proseguire questo campionato e il nostro lavoro".



CALENDARI E BOLLA. La partita contro l'Olanda è passata quasi in secondo piano: "I protocolli per il campionato andranno rivisti e adattati, ma bisogna mettersi in testa tutti che bisogna andare avanti. La vittoria sarà finire il campionato e il risultato sportivo passerà in secondo piano. Il campionato sarà falsato perché ci saranno periodi di difficoltà per le squadre a causa delle assenze per il Covid, ma bisognerà andare avanti con consapevolezza. Una bolla in stile Nba? Le strutture che necessita il calcio non solo quelle del basket. Una semi bolla mi sembra che ci sia già. Mi aspetto mesi in cui faremo la spola tra ritiro e casa. Se bisognerà stare chiusi, massima disponibilità nel rispetto della razionalità".