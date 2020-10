Mancini: "Italia, vinciamo le prossime due e passiamo!"

BERGAMO - "L'Olanda è una squadra forte, hanno giocato per la prima volta con un difensore in più, sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Gli avversari possono metterti in difficoltà, a noi non capitava da tempo. Va bene così, il risultato è giusto, ma comunque le occasioni migliori le abbiamo avute noi. È stata una partita tosta, dura, maschia, un'ottima partita. La sfida contro la Polonia non ci metterà pressione: vinceremo le prossime due e ci qualificheremo. Siamo stati felici di essere qui, dispiace non aver vinto per questa città che ci ha ospitati, ma è stata comunque una bella serata". Così Roberto Mancini ha commentato, ai microfoni della Rai, il pareggio fra Italia e Olanda, a Bergamo.

