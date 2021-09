Mancini: "Mondiali? Dopo l'Europeo ci abbiamo preso gusto"

"È stato un bellissimo mese". Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ricorda così il successo agli Europei nel corso della trasmissione 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai 1. "Cosa ho provato durante i rigori con l'Inghilterra? Sbagliare per primi porta bene, ma quando siamo arrivati al rigore di Jorginho, dopo l'errore, c'era un po' di timore - ha affermato Mancini -. Ho scambiato due parole con Vialli e gli ho detto 'adesso lo para Gigio'. Alla fine non ci credevamo, prima del torneo era una cosa difficile, anche se ci ho sempre creduto. Teoricamente c'erano squadre più preparate e avanti, ma noi italiani riusciamo sempre a fare qualcosa di più. I ragazzi sono stati bravissimi". Mancini ha anche avuto un'esperienza in Inghilterra, dove ha vinto un campionato, una Coppa d'Inghilterra e una Community Shield sulla panchina del Manchester City: "Il calcio in Inghilterra è popolarissimo e il campionato è straordinario, anche altri stati tifavano per noi, ma avevamo la spinta dei nostri concittadini".