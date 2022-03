Italia, playoff Mondiali: la situazione. Bonucci rischia, Chiellini recupera

Centoquattordici presenze e 8 gol che valgono la fascia di capitano d’Italia. Scrivi Chiellini, leggi Bonucci, amici-compagni, in Nazionale come nella Juve. Uniti in questo momento, non solo dagli stessi numeri e ruoli azzurri ma da una situazione tutt’altro che confortante. Entrambi infatti arrivano al redde rationem premondiale accomunati da un’incertezza sulle loro condizioni fisiche, che nel caso di Leo, assumono risvolti davvero pessimistici, dopo che a temere di dover saltare un simile appuntamento era stato Re Giorgio. Venerdì mattina Roberto Mancini, a Coverciano (dove arriverà la sera prima) ufficializzerà la lista degli azzurri (una trentina, compresi i due pilastri difensivi), chiamati a disputare il play off mondiale in programma il 24 marzo, a Palermo, contro la Macedonia del Nord, avversaria da battere per poi poter andare a spareggiare in trasferta, il 29, con la vincente di Portogallo-Turchia. Ecco, è quello il big match inseguito in questo momento da Bonucci, che rischia concretamente di non recuperare per quella data, nonostante allora sarà passato un mese dall’infortunio al soleo sinistro, da lui patito a Empoli (...)