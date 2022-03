Enock Balotelli e la frase polemica sui social: frecciata a Mancini?

Il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale, anche se soltanto per uno stage a Coverciano, aveva fatto molto discutere. Adesso a scatenare la polemica social è la mancata convocazione dell'attaccante classe 1990, escluso dalla lista di Mancini per i playoff Mondiali. Per strappare il pass per Qatar 2022, l'Italia affronterà prima la Macedonia del Nord il 24 marzo e poi, in caso di passaggio del turno, la vincente tra Portogallo e Turchia. "Io non riesco a capire come si faccia a non convocare uno come Mario - aveva detto alcuni mesi fa Enock, difendendo il fratello - Può avere avuto un rendimento non straordinario con i vari club in cui ha giocato, ma quando indossa la maglia dell’Italia si trasforma. E i numeri parlano chiaro”.