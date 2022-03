Italia, primo allenamento pre-Macedonia: prove di difesa per Mancini

Arrivano le prime importanti indicazioni dall'allenamento della Nazionale a Coverciano in vista della partita di giovedì 24 marzo contro la Macedonia del Nord che andrà in scena al Renzo Barbera di Palermo e sarà decisiva per la qualificazione ai Mondiali dell'Italia.

Focus sulla difesa, Biraghi fa il Bonucci

Il ct Roberto Mancini, alla presenza del vice Alberico Evani e del collaboratore Daniele De Rossi, ha lavorato subito sulla difesa. Secondo quanto visto in allenamento Florenzi, Bastoni ed Emerson Palmieri saranno titolari a Palermo contro la Macedonia del Nord. Biraghi, invece, è stato utilizzato come vice-Bonucci. Il capitano della Fiorentina ha agito da centrale difensivo per necessità durante gli esercizi, ma la coppia a cui si affiderà il ct sarà Bastoni-Mancini o Bastoni-Chiellini. I tre difensori reduci dal derby di Roma (Gianluca Mancini, Acerbi e Luiz Felipe) oggi non si sono allenati.