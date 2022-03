Italia Under 19, élite round: l'esordio sarà a Helsinki con la Germania

Atterrata ieri sera all’aeroporto di Helsinki, la Nazionale Under 19 questa mattina si è allenata allo Jalkapallostadion dove domani, alle 11.30 italiane, farà il suo esordio contro la Germania nella prima partita del gruppo 5 della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria. A iniziare dal match di domani contro i tedeschi, le gare degli Azzurrini saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della FIGC (sabato contro la Finlandia alle 15; martedì contro il Belgio alle 16.30). Un’iniziativa che la Federazione ha voluto realizzare per valorizzare le esperienze delle sue Nazionali giovanili impegnate all’estero per appuntamenti come questo e non solo. Si inizia quindi con una classica, una partita che ha ispirato negli anni milioni di appassionati: “La Germania è una squadra fisica e tecnica. E’ forte, come lo siamo noi d’altronde – spiega Carmine Nunziata - che cercheremo di imporre il nostro gioco secondo le nostre possibilità.” Una previsione su domani: “ Il calcio è un gioco dinamico mai statico: quel che hai pensato prima, spesso non si verifica dopo e sta all’intelligenza dei ragazzi che scendono in campo, ad adattarsi alle situazioni di gioco. Sono sicuro che sarà una bella partita.” Wilfred Gnonto, ‘Willo’ per il gruppo, è un po’ il veterano di questa squadra. Nato a Verbania da una famiglia ivoriana. Attaccante, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha poi deciso per l’avventura nella massima divisione svizzera con il Zurigo con cui gioca attualmente. Esordio Azzurro nella Nazionale Under 17 nel 2019 al Mondiale di categoria in Brasile, dove realizza tre reti. La sua partecipazione al campionato europeo Under 19 la vive con emozione: “Una partita difficile: la Germania è una squadra solida, speriamo di iniziare bene perché la prima gara è sempre quella più difficile. Siamo pronti e fiduciosi, crediamo nel nostro gioco e nella forza del gruppo: siamo uniti, difendiamo ed attacchiamo sempre insieme.”