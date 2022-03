Balotelli enigmatico: i messaggi social per l'Italia dopo l'esclusione

I messaggi social di Balotelli

Supermario ha riassunto in meno di 24 ore la sua complessa personalità. Prima la storia con Thomas Shelby di Peaky Blinders: "Sono molto silenzioso in questi giorni, parlo molto meno in pubblico. Ma i miei occhio, mio Dio, i miei occhi vedono tutto". Poi, la foto con un miniMario al mare e una didascalia nostalgica: "Magari potessi tornare indietro ad allora!". Ancora, l'immagine di una figura metà uomo e meta leone e il seguente messaggio: "Don't worry, my time is bad now, but I'll rise again" ("Non vi preoccupate, me la passo male adesso, ma risorgerò ancora"). Infine, lo scatto d'esultanza Nazionale con Pirlo, De Rossi e Marchisio: "Forza Azzurri, come ai vecchi tempi".