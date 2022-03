Fedez e la telefonata di Vialli: il commovente messaggio sui social

Una chiamata che non dimenticherà mai. In uno dei momenti più difficili della sua vita, Fedez ha trovato il conforto di Gianluca Vialli . Il noto cantante si è sottoposto a un intervento durato sei ore al San Raffaele di Milano . "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo”, hai poi spiegato il rapper sui social. E proprio su Instagram ha voluto anche ringraziare Vialli, con cui si è sentito al telefono prima dell'operazione.

Fedez scrive a Vialli prima di Italia-Macedonia del Nord

Fedez ha ringraziato Vialli prima del fischio d'inizio di Italia-Macedonia del Nord. "Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera - ha scritto in una storia su Instagram - Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me, davvero con il cuore".