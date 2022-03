Italia, Jorginho: "Sono incredulo, è difficile trovare risposte"

PALERMO - "È difficile spiegare, trovare le risposte. Fa tanto male, è un dispiacere enorme. Sono ancora incredulo". Sono le parole di Jorginho, che commenta così a RaiSport la clamorosa eliminazione dalla corsa ai Mondiali di calcio in Qatar dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord. "Abbiamo sempre creato tanto - aggiunge -, dominando le partite ma questa è la realtà. La colpa non è di nessuno. Abbiamo espresso un bel calcio, vinto un Europeo, ma in queste ultime partite abbiamo commesso piccoli errori che hanno fatto la differenza". Sui due rigori falliti a settembre durante il girone di qualificazione: "Dobbiamo guardare la realtà, anche io sono responsabile. Quando ci penso ancora mi fa male, credo lo farò per tutta la vita. Sbagliare due volte, non riuscire ad aiutare il tuo paese, è una cosa che ti porti dentro".