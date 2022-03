Panchina Italia, si punta su Mancini ma in caso di addio sono pronti due nomi

«Il progetto Mancini va avanti. Sono pronto alle critiche. Ma non c’è spiraglio per altri scenari. Anche politici». Nella notte più buia, Gravina con accanto un Mancini colpito a fondo, cerca la sua via di uscita. Sapendo che in questo momento il tecnico sta vacillando nelle sue convinzioni, la propone al movimento. Ma non sarà semplice attuarla. A partire da quello che il ct campione d’Europa ma caduto in una partita imperdibile, deciderà di fare nei prossimi giorni. Il paradosso di questi play off ci manda adesso a Konya, contro la Turchia, martedì prossimo, nella più assurda delle gare di spareggio senza valore, con la testa di tutti nel pallone. Giorni febbrili, nei quali in via Allegri dovranno essere pronti anche mettere in atto un piano B. Il contratto di Mancini, scadenza giugno 2024, rinnovato prima dell’Europeo, in questo momento è una delle soluzioni sul tavolo.