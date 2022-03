Schweinsteiger: "Scusa Italia, non ti ho portato fortuna"

Le scuse di Schweinsteiger

Vista come è andata a finire, però, la leggenda della Germania ha "chiesto scusa" alla nostra Nazionale per non essere stato proprio un portafortuna: "Ok, sembra che ieri non ho portato troppa fortuna, scusa Italia. La Macedonia del Nord ha battuto anche la Germania l'anno scorso... Una squadra tosta. Il Portogallo dovrebbe essere avvertito".