Chiellini, ultime due gare con l’Italia. E dopo la Juve c’è la Mls

INVIATO A KONYA - Mettiamola così: Re Giorgio il prossimo 1 giugno sogna di abdicare a Londra , proprio dove otto mesi fa aveva conosciuto il più grande traguardo della sua straordinaria carriera, incoronato campione d’Europa, da capitano azzurro. La cornice è delle più prestigiose: la Finalissima contro l’ Argentina campione del Sud America. Poi, salutata l’Italia, consegnata definitivamente la fascia all’amico-erede Bonucci , dopo la Juve aspettiamoci di vederlo magari ancora in campo per una stagione nella Mls, e più in generale impegnato a migliorare le propri competenze manageriali a quelle latitudini nordamericane d’eccellenza. Magari poi di nuovo a Torino , in una società ridefinita e pronta ad accoglierlo. Così, verrebbe da scommettere, si disegnerà il futuro prossimo di Giorgio Chiellini .

Chiellini-Italia, un addio epocale

Se non fosse per il clima surreale di queste ore, in cui a tratti un’eliminazione mondiale sembra essere derubricata a incidente di percorso, ci sarebbe da correre lisci sulla tastiera, occhieggiando ruffianamente alla retorica che in certe occasioni viene facile, e in questo caso doverosa, dato il livello del personaggio. Il fatto è che nel quadro di una necessaria ripartenza italiana, di un rinnovamento del gruppo verso il chimerico Nord America 2026, si sta per consumare un altro addio epocale, quello appunto di Giorgione, 38 anni gloriosi e acciaccati ad agosto. Purtroppo, come avvenuto in precedenza per Buffon, la chiusura della sua lunga permanenza azzurra, che domani toccherà quota 116 (con 8 gol), accanto a Pirlo, coincide con una drammatica caduta premondiale.

