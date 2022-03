Diretta Turchia-Italia ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

KONYA (TURCHIA) - Alle ore 20.45, allo stadio Buyuksehir di Konya, l'Italia sfida la Turchia in amichevole. Gli azzurri sono reduci dalla cocente sconfitta del Barbera contro la Macedonia del Nord costata la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo Svezia 1958 e Russia 2018, dunque, la nostra Nazionale non sarà presenta alla manifestazione iridata. Roberto Mancini, però, non vuole lasciare il timone della squadra e punta già i prossimi obiettivi. Stasera di fronte ci sarà l'altra eliminata dai playoff, la Turchia, sconfitta 3-1 dal Portogallo. La squadra di Kuntz ha messo in difficoltà i lusitani fallendo anche un calcio di rigore con Burak Yilmaz sul risultato di 2-1. Tra le nazionali contro le quali l’Italia non ha mai perso, la Turchia è quella contro cui gli azzurri hanno disputato più sfide: 11 (8V, 3N); l’ultimo confronto risale alla scorso 11 giugno (3-0 nel primo match di Euro 2020).