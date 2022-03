Mancini: "Turchia-Italia per voltare pagina. Futuro? Non ora"

Quanto brucia ancora l'eliminazione dal Mondiale, eppure l'Italia questa sera dovrà comunque scendere in campo per giocare la sfida tra escluse contro la Turchia. Volti nuovi e cambi di formazione, Mancini proverà a dare un senso alla partita operando il turnover e dando spazio a giocatori che ne hanno avuto meno. "Ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, ma agli italiani le scuse le dobbiamo chiedere perché non daremo loro una gioia, come abbiamo fatto lo scorso luglio con l'Europeo", ha detto il ct nell'intervista a RaiSport. "Quella di stasera è una partita difficile a livello mentale, per noi e per loro. Per noi può cominciare a valere qualcosa: dobbiamo voltare pagina, e per farlo bisogna cambiare qualcosa e pensare più a lungo termine. Guardare qualche giovane può esser utile", ha aggiunto.